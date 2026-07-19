Portugal. L’interdiction générale de l’occultation du visage menace plusieurs droits humains

par Amnesty International

Réagissant à l’adoption par le Parlement portugais d’une loi interdisant l’occultation du visage dans les lieux publics, le directeur d’Amnesty International Portugal, João Godinho Martins, a déclaré : « Cette nouvelle loi est discriminatoire et elle représente une menace pour les droits humains. Malgré la suppression des références directes à l’islam qui figuraient dans les versions précédentes […] The post Portugal. L’interdiction générale de l’occultation du visage menace plusieurs droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



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