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Observatoire des droits humains

Portugal. L’interdiction générale de l’occultation du visage menace plusieurs droits humains

par Amnesty International
Réagissant à l’adoption par le Parlement portugais d’une loi interdisant l’occultation du visage dans les lieux publics, le directeur d’Amnesty International Portugal, João Godinho Martins, a déclaré : « Cette nouvelle loi est discriminatoire et elle représente une menace pour les droits humains. Malgré la suppression des références directes à l’islam qui figuraient dans les versions précédentes […] The post Portugal. L’interdiction générale de l’occultation du visage menace plusieurs droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>


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