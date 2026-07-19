Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Compétences : comment les jeunes peuvent préparer leur avenir à l’ère de l’IA

Choisir un métier n'a jamais été simple. Mais à l'heure où l'intelligence artificielle (IA) et les nouvelles technologies transforment le monde du travail à un rythme inédit, les jeunes doivent désormais se préparer à exercer des métiers qui n'existent parfois pas encore.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ukraine : un remaniement qui révèle les fractures au sein du premier cercle de Volodymyr Zelensky
~ Les centres de données spatiaux posent aussi des risques écologiques. Qu’en dit le droit ?
~ L’IA générative, une révolution dans les comportements politiques et électoraux ?
~ Pourquoi la transition écologique fâche-t-elle les campagnes ?
~ Quand l’État vacille, qui gouverne encore ?
~ Santé des étudiants : plus d’un sur deux entre à l’université avec une fragilité physique ou mentale
~ Taylor au pays des Soviets : quand Lénine s'inspirait de l'organisation scientifique du travail
~ Haïti : des lueurs d’espoir malgré la violence des gangs et l’incertitude politique
~ Se faire attacher pour résister aux Sirènes : ce que le choix d’Ulysse révèle du droit
~ Quand « L’Odyssée » d’Ulysse éclaire les migrations contemporaines
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter