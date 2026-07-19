Compétences : comment les jeunes peuvent préparer leur avenir à l’ère de l’IA

Choisir un métier n'a jamais été simple. Mais à l'heure où l'intelligence artificielle (IA) et les nouvelles technologies transforment le monde du travail à un rythme inédit, les jeunes doivent désormais se préparer à exercer des métiers qui n'existent parfois pas encore.



Lire l'article complet