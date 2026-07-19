Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Ukraine : un remaniement qui révèle les fractures au sein du premier cercle de Volodymyr Zelensky

par Stefan Wolff, Professor of International Security, University of Birmingham
Le remplacement du jeune ministre de la défense Mykhaïlo Fedorov, grand ordonnateur de la guerre des drones ukrainienne, reflète des conflits internes et suscite le mécontentement de la population.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les centres de données spatiaux posent aussi des risques écologiques. Qu’en dit le droit ?
~ L’IA générative, une révolution dans les comportements politiques et électoraux ?
~ Pourquoi la transition écologique fâche-t-elle les campagnes ?
~ Quand l’État vacille, qui gouverne encore ?
~ Santé des étudiants : plus d’un sur deux entre à l’université avec une fragilité physique ou mentale
~ Taylor au pays des Soviets : quand Lénine s'inspirait de l'organisation scientifique du travail
~ Haïti : des lueurs d’espoir malgré la violence des gangs et l’incertitude politique
~ Se faire attacher pour résister aux Sirènes : ce que le choix d’Ulysse révèle du droit
~ Quand « L’Odyssée » d’Ulysse éclaire les migrations contemporaines
~ Manger sans avoir faim parce qu’on passe une mauvaise journée : l’alimentation émotionnelle est-elle un problème ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter