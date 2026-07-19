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L’IA générative, une révolution dans les comportements politiques et électoraux ?

par Marie Neihouser, Chercheuse en science politique, maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du Centre Européen de Sociologie et de Science Politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Emma Nemesien, Ingénieure de recherche
Felix-Christopher von Nostitz, Research and Teaching Assistant in Political Science, Institut catholique de Lille (ICL)
François Briatte, Assistant Lecturer in Political Science, Institut catholique de Lille (ICL)
Tristan Haute, Maître de conférences, Université de Lille
Les usages de l’IA générative sont-ils susceptibles de remodeler notre rapport à la politique et aux élections ? Quels sont leurs impacts, aujourd’hui, en France ?La Conversation


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