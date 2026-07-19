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Observatoire des droits humains

Pourquoi la transition écologique fâche-t-elle les campagnes ?

par Theodore Tallent, Chercheur en science politique au Centre d'Etudes Européennes et de politique comparée, Sciences Po
Les politiques climatiques suscitent une opposition particulièrement vive hors des grandes villes. Mais d’où vient ce mécontentement ? Et comment y répondre ?La Conversation


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