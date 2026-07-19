Santé des étudiants : plus d’un sur deux entre à l’université avec une fragilité physique ou mentale
par Lucien Crombez, Doctorant en STAPS, Université de Lille
Clément Llena, Maitre de Conférences en STAPS et spécialiste en sciences de l'intervention, Université de Lille
Jérémy Coquart, Professeur des Universités (74ème section : STAPS : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), Université de Lille
Plus d’un étudiant sur deux arrive à l’université avec une vulnérabilité physique ou mentale : la meilleure solution pourrait être l’activité physique individualisée.
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- dimanche 19 juillet 2026