Santé des étudiants : plus d’un sur deux entre à l’université avec une fragilité physique ou mentale

par Lucien Crombez, Doctorant en STAPS, Université de Lille

Clément Llena, Maitre de Conférences en STAPS et spécialiste en sciences de l'intervention, Université de Lille

Jérémy Coquart, Professeur des Universités (74ème section : STAPS : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), Université de Lille