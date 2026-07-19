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Observatoire des droits humains

Taylor au pays des Soviets : quand Lénine s'inspirait de l'organisation scientifique du travail

par François-Xavier de Vaujany, Professeur en management & théories des organisations, Université Paris Dauphine – PSL
Contrairement à une idée reçue, le taylorisme et le management n’ont pas seulement concerné les capitalistes. L’URSS a également repris ces principes pour rationaliser le travail.La Conversation


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