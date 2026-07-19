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À Gaza, les agriculteurs tentent de relancer leurs cultures

Entre des terres dévastées par la guerre et un accès toujours limité aux ressources essentielles, les agriculteurs de Gaza tentent de relancer leur production avec le soutien des Nations Unies. 


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© Nations Unies -
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