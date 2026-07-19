Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Haïti : des lueurs d’espoir malgré la violence des gangs et l’incertitude politique

Pour des millions d’Haïtiens, la vie quotidienne est devenue une lutte pour se mettre en sécurité, trouver suffisamment de nourriture et simplement se déplacer dans leur propre quartier.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Se faire attacher pour résister aux Sirènes : ce que le choix d’Ulysse révèle du droit
~ Quand « L’Odyssée » d’Ulysse éclaire les migrations contemporaines
~ Manger sans avoir faim parce qu’on passe une mauvaise journée : l’alimentation émotionnelle est-elle un problème ?
~ Dengue, Zika, chikungunya : les moustiques invasifs coûtent des milliards, la prévention reste à la traîne
~ Il n'y a de lien que humain : la raison de la valorisation de la créativité et des liens humains à l'ère de l'IA
~ La course de l'Inde à l'adoption de l'IA soulève une question plus profonde : comment la technologie peut-elle respecter les droits humains ?
~ Au Bénin, des réfugiés reconstruisent leur vie grâce à la solidarité
~ La faim s’aggrave pour les familles déplacées à El Obeid, au Soudan
~ UE/Tunisie. Trois années de coopération entre l’UE et la Tunisie en matière de migration
~ Pourquoi respire-t-on surtout par une seule narine ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter