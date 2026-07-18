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Observatoire des droits humains

Se faire attacher pour résister aux Sirènes : ce que le choix d’Ulysse révèle du droit

par Olivier Lasmoles, Associate Professor in Law - Skema, SKEMA Business School
Lorsqu’Ulysse parie sur sa faiblesse face au chant des Sirènes et se fait attacher au mât de son navire, il démontre en réalité la force du contrat, en droit.La Conversation


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