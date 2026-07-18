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Observatoire des droits humains

Quand « L’Odyssée » d’Ulysse éclaire les migrations contemporaines

par Geneviève Guétemme, Maîtresse de conférences en Arts plastiques, Université d’Orléans
Dans ce documentaire sans commentaires de 2008, la réalisatrice Nathalie Loubeyre s’inspire librement de l’Odyssée pour mettre en lumière le destin des migrants dans la « jungle » de Calais.La Conversation


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