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Observatoire des droits humains

Manger sans avoir faim parce qu’on passe une mauvaise journée : l’alimentation émotionnelle est-elle un problème ?

par Itziar Alonso Arbiol, Profesora Catedrática de Psicología, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Aitziber Pascual Jimeno, Profesora agregada universitaria (UPV/EHU), especializada en emociones, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Jara Mendia, Doctoranda en Psicología
José J. Pizarro Carrasco, Profesor e Investigador en Psicología Social, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Susana Conejero López, Profesora de Psicología, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
L’alimentation émotionnelle n’est pas un trouble psychologique mais peut être problématique. Car le soulagement n’est que passager. D’où l’importance de prendre en charge autrement ses émotions.La Conversation


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© La Conversation -
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