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Observatoire des droits humains

Dengue, Zika, chikungunya : les moustiques invasifs coûtent des milliards, la prévention reste à la traîne

par David Roiz, Investigador en ecologia de enfermedaes emergentes transmitidas por mosquitos, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Frédéric Simard, Directeur de Recherche, entomologie médicale, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Jean-Michel Salles, Directeur de recherche, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Les maladies transmises par les moustiques Aedes ont engendré au moins 94,7 milliards dollars de pertes dans le monde. Les estimations hautes suggèrent elles un coût total de plus de 300 milliards.La Conversation


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