Ebola en RDC : le transport des dépouilles menace d'étendre l'épidémie, alerte l'ONU

En pleine lutte contre Ebola, un geste profondément ancré dans les traditions funéraires risque d'alimenter la propagation du virus. Le transport des dépouilles entre différentes localités de l'est de la République démocratique du Congo (RDC), afin de permettre aux victimes d'être enterrées dans leur communauté d'origine, constitue un défi majeur pour les efforts de riposte, ont averti vendredi des agences des Nations Unies.



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