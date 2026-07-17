À Shanghai, le chef de l’ONU refuse qu’une poignée de puissances fasse main basse sur l’IA

L’intelligence artificielle promet de transformer la médecine, l’éducation, l’économie et jusqu’à la façon même d’organiser les sociétés. Mais elle pourrait aussi creuser les fractures qui traversent déjà le monde. C’est le message qu’a porté vendredi le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, à l’ouverture d’une conférence mondiale sur l’IA, dans la mégapole chinoise.



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