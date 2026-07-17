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Observatoire des droits humains

Moyen-Orient : les infrastructures civiles, nouveau champ de bataille du conflit

Après des mois de tergiversations sur la réouverture du détroit d'Ormuz, la guerre entre les États-Unis et l'Iran semble avoir franchi un nouveau cap. Depuis la reprise des combats ces derniers jours, les infrastructures civiles dont dépend le quotidien de millions de personnes au Moyen-Orient sont de plus en plus ouvertement prises pour cible.


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© Nations Unies -
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