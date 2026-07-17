Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La course de l'Inde à l'adoption de l'IA soulève une question plus profonde : comment la technologie peut-elle respecter les droits humains ?

par Rachel Houpe
Le récent sommet indien sur l'impact de l'IA a mis en évidence les ambitions du gouvernement indien, mais également la menace que représente l'IA pour les droits humains.


Lire l'article complet

© Global Voices -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ebola en RDC : le transport des dépouilles menace d'étendre l'épidémie, alerte l'ONU
~ À Shanghai, le chef de l’ONU refuse qu’une poignée de puissances fasse main basse sur l’IA
~ Moyen-Orient : les infrastructures civiles, nouveau champ de bataille du conflit
~ Il n'y a de lien que humain : la raison de la valorisation de la créativité et des liens humains à l'ère de l'IA
~ Au Bénin, des réfugiés reconstruisent leur vie grâce à la solidarité
~ La faim s’aggrave pour les familles déplacées à El Obeid, au Soudan
~ UE/Tunisie. Trois années de coopération entre l’UE et la Tunisie en matière de migration
~ Pourquoi respire-t-on surtout par une seule narine ?
~ « En tout cas, ce n’était pas une licorne… » Des sociologues ont interrogé 130 chasseurs de Bigfoot
~ À quoi servent les grosses boules orange suspendues aux lignes électriques ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter