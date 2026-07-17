Au Bénin, des réfugiés reconstruisent leur vie grâce à la solidarité

« Je ne cherchais pas à quitter mon village. Je voulais simplement vivre en paix avec ma famille. » La voix de Soumalaïla* vacille lorsqu'elle évoque la nuit où sa vie a basculé. Originaire d'un village du Nigéria, cette mère de trois enfants a fui vers Ségbana, dans le nord-est du Bénin, après l'attaque de sa localité par des hommes armés.



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