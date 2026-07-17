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La faim s’aggrave pour les familles déplacées à El Obeid, au Soudan

Les agences humanitaires des Nations Unies intervenant au Soudan, pays déchiré par la guerre, ont mis en garde vendredi sur l’aggravation rapide des besoins parmi les plus de 100.000 personnes déplacées qui trouvent actuellement refuge dans des camps de la ville d’El Obeid. 


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© Nations Unies -
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