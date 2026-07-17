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UE/Tunisie. Trois années de coopération entre l’UE et la Tunisie en matière de migration

par Amnesty International
Trois ans après la signature du protocole d’accord visant à renforcer la coopération avec la Tunisie en matière de migration, le soutien appuyé de l’Union européenne (UE) aux activités de contrôle des frontières dans ce pays continue de favoriser de graves violations des droits humains à l’encontre des personnes migrantes, demandeuses d’asile et réfugiées, a […] The post UE/Tunisie. Trois années de coopération entre l’UE et la Tunisie en matière de migration appeared first on Amnesty International. ]]>


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