Pourquoi l’Organisation mondiale de la Santé est utile aux citoyens français
par Stéphanie Tchiombiano, Maitresse de conférence associée dans le département de science politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Marie-Paule Kieny, retired
Qu’il s’agisse d’anticiper les menaces sanitaires ou de produire et faire circuler les connaissances scientifiques, l’Organisation mondiale de la Santé est indispensable au bon fonctionnement des systèmes de santé nationaux.
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- jeudi 16 juillet 2026