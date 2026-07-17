« En tout cas, ce n’était pas une licorne… » Des sociologues ont interrogé 130 chasseurs de Bigfoot
par Jamie Lewis, Lecturer in sociology, Cardiff University
Andy Bartlett, Research Associate in Sociology, University of Sheffield
Ils passent leurs week-ends dans les forêts, analysent des sons mystérieux et débattent de la validité des empreintes. Une enquête sociologique explore de l’intérieur l’univers méconnu des chasseurs de Bigfoot et leur rapport à la preuve.
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- vendredi 17 juillet 2026