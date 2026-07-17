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Observatoire des droits humains

À quoi servent les grosses boules orange suspendues aux lignes électriques ?

par Rui Bo, Associate Professor of Electrical and Computer Engineering, Missouri University of Science and Technology
Elles sont visibles de loin, mais peu de personnes savent à quoi servent ces grosses boules orange suspendues aux lignes électriques. Leur rôle est pourtant essentiel : éviter les collisions entre les aéronefs et les câbles à haute tension.La Conversation


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