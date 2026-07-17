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Observatoire des droits humains

Botticelli : une nouvelle étude relance le mystère de la mort de son célèbre modèle

par Paolo Pozzilli, Honorary Professor of Diabetes and Clinical Research, Queen Mary University of London
Simonetta Vespucci, souvent considérée comme la muse de Botticelli, est morte à seulement 23 ans. Une équipe d’endocrinologues avance aujourd’hui qu’elle n’aurait pas succombé à la tuberculose…La Conversation


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