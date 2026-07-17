Élections 2026 : Québec solidaire a une équipe complète sur la ligne de départ en Estrie

Sherbrooke, le 16 juillet 2026 – Québec solidaire est fier d’annoncer aujourd’hui que les sept candidates et candidats solidaires de l’Estrie sont sur la ligne de départ en vue de la prochaine campagne électorale. Profondément ancrées dans leurs communautés locales, ces sept candidatures incarnent une nouvelle génération de leadership politique résolument tournée vers l’avenir.

« Je suis très fière de l’équipe d’exception que nous présentons en Estrie, une équipe qui incarne l’espoir et la détermination portés par Québec solidaire. Des CPE au milieu communautaire, en passant par la santé, nous présentons aujourd’hui des candidats aux parcours aussi riches que variés et qui sont profondément attachés à leur région. Je suis confiante que nous allons mener une campagne forte ici en Estrie et que les gens vont avoir confiance en notre équipe pour amener des solutions fortes sur la table pour faire face aux crises que vit le Québec », a déclaré Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

« Québec solidaire présente aujourd’hui une équipe dynamique et diversifiée, ancrée dans les réalités locales et déterminée à agir. Chacun de nos candidats mobilise son expertise et son engagement pour défendre les services publics, l’environnement et la justice sociale. Nous sommes prêts à continuer de travailler fort sur le terrain pour construire un avenir plus équitable et solidaire pour tous les résidents de l’Estrie », a déclaré Sol Zanetti, porte-parole de Québec solidaire.

Stéphanie Vachon, candidate dans Sherbrooke

Représentante du secteur des Centres de la petite enfance (CPE) pour la Fédération de la Santé et des Services Sociaux (FSSS-CSN) depuis 2020, Stéphanie Vachon met à profit avec son entrée en politique plus de 25 ans d’engagement syndical et professionnel pour défendre les droits des travailleuses et pour l’amélioration de nos services publics.

Mia Fréchette, candidate dans Saint-François

Intervenante sociale et vice-présidente de TransEstrie, Mia Fréchette œuvre auprès des personnes en recherche d’identité et des jeunes contrevenants pour dénoncer les inégalités croissantes et l’effondrement des services publics. Elle se présente avec Québec solidaire pour porter la voix des résidents de Saint-François, notamment celle de la communauté anglophone, et pour transformer l’urgence du quotidien en actions concrètes.

David Poulin-Latulippe, candidat dans Richmond

Titulaire d’une maîtrise en psychologie clinique de l’enfance de l’Université du Québec à Trois-Rivières et d’une formation de l’Institut for the Psychoanalytic Study of Subjectivity, David Poulin-Latulippe exerce depuis 2003 en tant que psychologue clinicien auprès des enfants, des adolescents et des adultes. Co-fondateur d’Humano Clinique, il a joué un rôle pionnier dans la création de services de santé mentale accessibles à tous. Depuis 2018, il a coordonné la mise en place de services de psychologie à Kangiqsualujjuaq, développant des modèles d’intervention adaptés culturellement aux réalités Inuit.

Eve-Lyne Clusiault, candidate dans Orford

Infirmière praticienne et entrepreneure sociale, Eve-Lyne Clusiault mobilise plus de 15 ans d’expérience auprès des communautés autochtones et internationales. Son parcours lui a appris que derrière chaque enjeu de santé se cachent souvent des enjeux de logements, de pauvreté, d’accès aux services, d’environnement ou d’inclusion. Reconnue pour sa capacité à rassembler, elle s’engage à traduire les enjeux de santé publique en solutions collectives et courageuses pour un Québec plus juste et solidaire.

Marilyn Ouellet, candidate dans Mégantic

Candidate pour Québec solidaire à l’élection de 2022, Marilyn Ouellet est présidente de la coopérative de santé EMMA et milite contre les inégalités d’accès au logement dans le Haut-Saint-François. Militante de Québec solidaire depuis 2009, elle mobilise son expérience de plus de 10 ans au service des femmes et des personnes LGBTQ2+ ainsi que son parcours d’agricultrice biologique pour défendre l’accès aux services de proximité et la souveraineté alimentaire.

Michelle Corcos, candidate dans Brome-Missisquoi

Acupunctrice et mère de trois enfants, Michelle Corcos cumule vingt ans d’expérience en santé publique. Membre active de Québec solidaire, elle est également administratrice de l’Ordre des acupuncteurs du Québec et s’implique au sein des AmiEs de la Terre de Sherbrooke.

Méliane St-Amand, candidate dans Granby

Méliane St-Amand milite activement pour l’inclusion des personnes handicapées et l’accès aux services de santé mentale. Travailleuse dans les services financiers, elle mobilise son empathie pour défendre les réalités économiques des familles et des travailleurs de Granby. Elle se présente avec Québec solidaire pour bâtir une société plus juste et accessible grâce à des solutions durables.