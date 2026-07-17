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Québec solidaire veut une réforme de l’industrie du courtage immobilier

Québec solidaire -
Montréal, le 16 juillet 2026 – Québec solidaire veut plafonner la commission des courtiers en fonction du prix affiché, et non en fonction du prix de vente final. Le traitement qu’a subi Samuel Bérubé, un courtier immobilier qui propose de baisser sa commission à 1,25%, au lieu de 5%, et à qui on a immédiatement montré la porte, démontre que le marché a avantage à faire gonfler les prix des propriétés.

« La réaction de l’industrie nous prouve une chose : le système est brisé. Alors qu’on nous promettait que le marché immobilier était capable de s’autoréguler et que les prix s’ajusteraient grâce à l’offre et la demande, on voit aujourd’hui que la surchauffe immobilière fait l’affaire de certains courtiers. Ça a pris moins de 24h pour qu’on mette à la porte un courtier qui a simplement eu le courage de proposer une commission plus basse que la moyenne à ses clients. » – Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion et responsable solidaire en matière d’Habitation.

C’est pour cela que Québec solidaire propose de plafonner les commissions de courtage au prix affiché et de mettre fin aux enchères à l’aveugle.

« C’est une mesure parmi plusieurs qu’on va bientôt proposer parce qu’une réforme en profondeur de l’industrie est nécessaire pour encadrer les commissions de courtage et mettre fin aux nombreux conflits d’intérêts qui empêchent ce milieu de s’autoréguler. », ajoute M. Fontecilla.


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© Québec solidaire -
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