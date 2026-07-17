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Le conflit au Moyen-Orient pourrait plonger 23 millions d’enfants supplémentaires dans la pauvreté

Les répercussions du conflit au Moyen-Orient dépassent largement les frontières de la région. La flambée des prix de l’alimentation et de l’énergie, conjuguée aux perturbations du commerce mondial, pourrait faire basculer jusqu’à 23,4 millions d’enfants supplémentaires dans la pauvreté d’ici à la fin de l’année, met en garde le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).


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© Nations Unies -
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