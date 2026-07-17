Venezuela : après les secours d’urgence, le long chemin de la reconstruction

Trois semaines après les puissants séismes qui ont frappé Caracas et la côte nord du Venezuela, l’urgence change de visage. Les équipes de secours achèvent progressivement les opérations de recherche dans les décombres. Les survivants, eux, doivent désormais retrouver un toit, un revenu et une vie normale.



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