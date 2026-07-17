Afrique. Vingt ans après sa création, la Cour africaine a besoin de plus de soutien pour mener sa mission en matière de droits humains sur le continent

par Amnesty International

Les États membres de l’Union africaine (UA) doivent apporter à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après « la Cour africaine » ou « la Cour ») un soutien politique, juridique et financier pour lui permettre d’accomplir efficacement son mandat consistant à protéger les droits humains, Amnesty International a déclaré ce vendredi 17 juillet, alors que […] The post Afrique. Vingt ans après sa création, la Cour africaine a besoin de plus de soutien pour mener sa mission en matière de droits humains sur le continent appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet