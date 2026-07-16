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Monde. La communauté internationale doit faire front contre la campagne répréhensible des États-Unis visant à démanteler la CPI

par Amnesty International
En réaction à la campagne annoncée par le secrétaire d’État des États-Unis, Marco Rubio, pour « neutraliser systématiquement la capacité d’action » de la Cour pénale internationale (CPI), la secrétaire générale d’Amnesty International, Agnès Callamard, a déclaré : « L’attaque répréhensible du secrétaire d’État contre la CPI s’inscrit dans une longue série d’agressions existentielles et de plus en plus […] The post Monde. La communauté internationale doit faire front contre la campagne répréhensible des États-Unis visant à démanteler la CPI appeared first on Amnesty International. ]]>


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