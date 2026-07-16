Hong Kong. De nouvelles descentes de police dans des librairies indépendantes portent un coup supplémentaire à la liberté d’expression

par Amnesty International

En réaction à l’annonce de l’arrestation de cinq personnes lors de descentes de police effectuées dans deux librairies indépendantes à Hong Kong mercredi 15 juillet, Sarah Brooks, directrice régionale adjointe d’Amnesty International, a déclaré : « Les attaques qui sont montées en puissance cette année contre les librairies indépendantes à Hong Kong confirment la réalité glaçante de ce […] The post Hong Kong. De nouvelles descentes de police dans des librairies indépendantes portent un coup supplémentaire à la liberté d’expression appeared first on Amnesty International. ]]>



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