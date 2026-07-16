Canicule : près de 10.000 morts cet été, l’OMS appelle l’Europe à mieux se préparer

Le bilan est encore provisoire, mais il est déjà alarmant. Près de 10.000 décès supplémentaires liés à la chaleur ont été enregistrés en quelques semaines dans cinq pays européens cet été. Pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cette nouvelle vague de chaleur illustre une réalité désormais incontestable : l’Europe, qui se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale, est confrontée à une urgence à la fois climatique et sanitaire.



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