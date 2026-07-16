Ebola : l’Ouganda entame le compte à rebours avant la fin de l’épidémie

L’Ouganda a franchi une étape décisive dans sa lutte contre Ebola. Le pays a officiellement entamé, jeudi, le compte à rebours de 42 jours préalable à la déclaration de la fin de l’épidémie, après que le dernier patient confirmé a obtenu un second test négatif au virus et a pu quitter l’hôpital.



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