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Rohingyas : plus de 500 disparus au large du Myanmar

Prendre la mer est devenu l’un des derniers recours pour les Rohingyas qui cherchent à fuir la guerre et la persécution au Myanmar. Elle est aussi, de plus en plus souvent, leur dernier linceul.


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