Quand votre chien s’habille en Prada… Les marques de luxe surfent sur votre affect pour vous vendre leurs produits
par Norchene Ben Dahmane Mouelhi, Marketing, ESCE International Business School
Frédéric Aubrun, Enseignant-chercheur en Marketing digital & Communication au BBA INSEEC - École de Commerce Européenne, INSEEC Grande École
Yousra Hallem, Enseignant-chercheur, INSEEC Grande École
Les animaux de compagnie deviennent des membres à part entière des familles. Les marques surfent sur cette tendance avec des produits alimentaires, des vêtements ou même des objets connectés.
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 16 juillet 2026