Quand votre chien s’habille en Prada… Les marques de luxe surfent sur votre affect pour vous vendre leurs produits

par Norchene Ben Dahmane Mouelhi, Marketing, ESCE International Business School

Frédéric Aubrun, Enseignant-chercheur en Marketing digital & Communication au BBA INSEEC - École de Commerce Européenne, INSEEC Grande École

Yousra Hallem, Enseignant-chercheur, INSEEC Grande École