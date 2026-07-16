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L’affaire des rayons N : l’une des plus grandes bavures scientifiques de l’histoire

par Denis Machon, Professeur, INSA Lyon – Université de Lyon
L’affaire des rayons N illustre l’un des plus grands égarements collectifs de l’histoire de la physique, et rappelle pourquoi la science reste la meilleure protection contre ses propres illusions.La Conversation


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