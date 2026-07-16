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Observatoire des droits humains

Formation des jeunes à l’emploi : les enseignements tirés de 9 pays africains sur ce qui fait défaut

par Ramos Emmanuel Mabugu, Professor, Sol Plaatje University
Les programmes en faveur de l'emploi des jeunes doivent s'articuler autour d'emplois concrets, d'institutions efficaces et des jeunes auxquels ils sont destinés.La Conversation


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