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Observatoire des droits humains

Les plus anciennes traces de rites funéraires montrent que les communautés du Paléolithique vivaient leur deuil comme nous

par Layla Tiseo, PhD Candidate in Anthropology, Université de Montréal
Notre capacité à utiliser des matériaux symboliques pour gérer des émotions complexes, comme le deuil, remonte à au moins 27 500 ans.La Conversation


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