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Observatoire des droits humains

La plate-forme Patreon pousse les musiciens à vendre leur intimité

par Elsa Fortant, Doctorante au programme sur mesure en études numériques et sociomusicologie, Institut national de la recherche scientifique (INRS)
En 2026, les musiciens doivent être partout à la fois, quitte à monétiser leur intimité et à précariser leur santé mentale et la durabilité de leur carrière.La Conversation


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