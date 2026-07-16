Percevoir les conséquences immédiates du changement climatique suffit-il pour changer les comportements ?
par Langlais Camille, Post-doctorante en psychologie sociale, Université de Caen Normandie
Sénémeaud Cécile, Professeure de psychologie sociale, directrice du Laboratoire de Psychologie Caen Normandie (LPCN, EA 7452), Université de Caen Normandie
Cet été, la France subit de plein fouet les conséquences directes du changement climatique. Cela peut-il être utile pour modifier les comportements ? La réponse est moins évidente qu’il n’y paraît.
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- jeudi 16 juillet 2026