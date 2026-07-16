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Observatoire des droits humains

Vaccination infantile : des progrès fragiles malgré la percée antivax

Après le coup d’arrêt provoqué par la pandémie de Covid-19, la vaccination infantile poursuit sa lente remontée mondiale. Les progrès sont réels mais fragiles. Entre conflits armés, déplacements de populations, désinformation et recul de l’aide internationale, les agences des Nations Unies redoutent que les gains obtenus ces dernières années ne soient rapidement compromis.


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© Nations Unies -
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