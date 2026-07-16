Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Colombie : 10 ans après l’accord de paix, les territoires reculés pris dans la violence

Une décennie après le désarmement des FARC, l’accord de paix en Colombie continue d'empêcher un retour à la guerre civile. Mais dans le Catatumbo, le Cauca et d’autres régions délaissées par l’Etat, groupes armés et organisations criminelles occupent le vide laissés par une paix trop lentement mise en œuvre.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les refuges climatiques seront utiles s’ils n’oublient pas de faire de la chaleur un objet politique
~ Percevoir les conséquences immédiates du changement climatique suffit-il pour changer les comportements ?
~ Ukraine : Les écoles gérées par la Russie bafouent les droits des enfants
~ UE : L’accord migratoire avec la Tunisie aggrave les violations des droits humains
~ Lutter contre les incendies avec des produits qui aggravent le changement climatique et nuisent à la santé : les pompiers au piège des PFAS
~ « Restez au frais » : voici pourquoi les conseils de la Santé publique lors des canicules ne sont pas toujours réalistes
~ De nombreuses femmes atteintes d’un cancer du sein pourraient éviter la chimiothérapie – ce qu’il faut savoir sur le test génétique
~ Les particuliers tremblements de terre de l’est du Canada : une affaire d’histoire géologique
~ Non, « L’Odyssée » de Christopher Nolan ne trahit pas l’oeuvre d’Homère
~ Un « super El Niño » se profile : cinq leçons durement acquises que le monde peut tirer de l'Afrique
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter