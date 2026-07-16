Colombie : 10 ans après l’accord de paix, les territoires reculés pris dans la violence

Une décennie après le désarmement des FARC, l’accord de paix en Colombie continue d'empêcher un retour à la guerre civile. Mais dans le Catatumbo, le Cauca et d’autres régions délaissées par l’Etat, groupes armés et organisations criminelles occupent le vide laissés par une paix trop lentement mise en œuvre.



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