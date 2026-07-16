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Démence : près de la moitié des cas pourraient être évités, selon l’OMS

Jusqu'à 45 % des cas de démence pourraient être prévenus ou retardés en agissant sur des facteurs de risque modifiables, estime l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui a publié mercredi de nouvelles recommandations destinées à aider les pays à protéger la santé du cerveau tout au long de la vie.


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© Nations Unies -
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