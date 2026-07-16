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Observatoire des droits humains

Un documentaire immersif consacré aux droits humains face à la crise climatique

par Human Rights Watch
Click to expand Image Une habitante de la communauté de Ngongosila, dans le province de Malaita aux Îles Salomon, visionnait du contenu en réalité virtuelle lors d'une démonstration en 2025.  © 2025 NowHere Media/Human Rights Watch (Berlin, le 16 juillet 2026) – Un nouveau documentaire immersif mettant en lumière la crise climatique dans la nation insulaire des Îles Salomon, dans l’océan Pacifique, sera présenté en avant-première au Festival international du film de Venise, qui se tiendra du 2 au 12 septembre, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. L’acteur Mark Ruffalo, nommé…


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© Human Rights Watch -
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