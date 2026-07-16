Ukraine : Les écoles gérées par la Russie bafouent les droits des enfants

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une mère ukrainienne étreignait ses enfants dans la région de Volhynie, dans le nord-ouest de l’Ukraine, le 3 septembre 2023, après leur retour d’une zone occupée par la Russie dans l’est du pays, en transitant par le Bélarus. © 2023 Andriy Perun/Reuters Les autorités d’occupation russes forcent les enfants ukrainiens à fréquenter des écoles qui effacent l’identité ukrainienne et diffusent de la propagande anti-ukrainienne, les poussent à participer à des programmes de jeunesse militarisés, et obligent illégalement des garçons à s’inscrire au service militaire.Les…



Lire l'article complet