UE : L’accord migratoire avec la Tunisie aggrave les violations des droits humains

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président tunisien Kais Saied, photographié avec Mark Rutte (qui était alors le Premier ministre néerlandais), Ursula von der Leyen (présidente de la Commission européenne) et Giorgia Meloni (Première ministre italienne) au palais présidentiel de Carthage, en Tunisie, le 16 juillet 2023, peu après la signature du Mémorandum d'entente sur un partenariat stratégique entre l'Union européenne et la Tunisie. © 2023 Présidence tunisienne/AP Images (Bruxelles) – L’Union européenne (UE) et ses États membres devraient dénoncer publiquement les violations des droits…



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