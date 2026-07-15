Itinérance : Christine Fréchette continue de traîner les pieds

Québec, le 15 juillet 2026 – Québec solidaire presse la première ministre Christine Fréchette de tenir rapidement un véritable sommet national sur l’itinérance et de cesser de repousser les interventions nécessaires pour endiguer la crise.

Après avoir été la seule cheffe de parti à ne pas appuyer officiellement la proposition de Pauline Marois, Mme Fréchette s’est finalement ralliée avec réticence à la tenue d’une grande rencontre nationale, au printemps 2027. Elle a également insisté sur la nécessité que le secteur privé en fasse davantage. Pendant que le gouvernement de la CAQ continue de se désengager, le nombre de personnes en situation d’itinérance a bondi de 20 % en quatre ans sous la CAQ pour dépasser les 12 000 personnes au Québec.

« Quand on regarde le triste bilan de la CAQ en matière d’itinérance qui a mené à l’explosion du nombre de personnes vivant dans la rue, il n’est pas surprenant que Christine Fréchette continue de traîner les pieds face à cette crise, comme l’a fait son gouvernement depuis huit ans. Si elle souhaite être crédible, elle devrait plutôt se rallier à l’ensemble des acteurs qui revendiquent des actions rapides et concrètes pour résorber la crise.

De plus, difficile de ne pas voir dans l’appel au privé de madame Fréchette, un autre désengagement du gouvernement québécois sur le dossier. Ce qui est demandé, c’est une réelle implication des services de santé et de services sociaux du Québec sur le terrain, alors que le milieu communautaire assume seul depuis des années des responsabilités qui doivent être partagées avec l’État. Au lieu de rejeter la balle vers le privé, la CAQ devrait s’empresser de donner les moyens au réseau de la santé afin d’intervenir directement sur le terrain en soutien du milieu communautaire.

Finalement, il est important de rappeler que les hausses de loyer déraisonnables et les évictions sont la principale cause de l’itinérance. En refusant de s’attaquer au fond de ces enjeux prioritaires, la CAQ ne fait qu’amplifier les échecs des dernières années. Rappelons qu’il y a actuellement 100 000 logements disponibles au Québec : pourquoi la première ministre refuse d’y voir là une solution rapide ? », affirme Guillaume Cliche-Rivard, responsable en santé et en services sociaux pour Québec solidaire.

Québec solidaire demande au gouvernement de convoquer la rencontre nationale dans les plus brefs délais, de renforcer immédiatement l’intervention publique sur le terrain et d’adopter des mesures fortes en matière de logement afin de prévenir les nouvelles situations d’itinérance.