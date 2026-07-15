À quoi ressemblaient les premiers congés payés, en 1936, pour les ouvriers bretons ?
par François Prigent, agrégé et docteur en histoire contemporaine (histoire des gauches en Bretagne ; football et politique en Bretagne ; au 20e siècle), Université Rennes 2
Dans l’imaginaire collectif, les premiers congés payés ont le visage des vacanciers tout sourire dans le train, sur les plages ou en tandem. Mais pour les ouvriers bretons, l’été 1936 n’eut pas grand-chose à voir avec ces clichés.
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- mercredi 15 juillet 2026