Depuis le traumatisme de la crise grecque, les agences de notation souveraine influencent-elles encore les marchés financiers ?
par Valérie Lelièvre, Maître de conférences en Sciences économiques, Chercheur au BETA et membre de la Chaire EFNUM, Université de Lorraine
Souvent critiquées mais toujours incontournables, les agences de notation souveraine influencent moins par l’information qu’elles détiennent que par le jugement qu’elles produisent.
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- mercredi 15 juillet 2026