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Le Canada à l’Eurovision : le choix de la langue, une question politique cruciale

par Florent Parmentier, Secrétaire général du CEVIPOF. Enseignant, Sciences Po
Le Canada participera à l’Eurovision en 2027, mais sera-ce en anglais, en français, dans les deux langues ou encore en langue autochtone ?La Conversation


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